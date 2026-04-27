Глава МИД Ирана о переговорах с США: они не достигли ни одной своей цели

Глава МИД Ирана: США не достигли ни одной своей цели Глава МИД Ирана о переговорах с США: они не достигли ни одной своей цели

Москва27 апр Вести.США просят о переговорах, потому что не достигли ни одной своей цели. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер назвал себя победителем войны с Ираном.

Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант сказал Аракчи

Иранская делегация во главе с Аракчи прибыла в Санкт-Петербург в понедельник, 27 апреля.