Эксперт Потапов рассказал о причинах провала военной операции США в Иране Эксперт Потапов: США не удалось достичь своих целей в Иране

Москва25 апр Вести.Соединенным Штатам не удалось достичь запланированных целей военной операции в Иране. Об этом информационной службе "Вести" заявил разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов.

По словам эксперта, Вашингтон не рассчитывал на такое сопротивление со стороны Тегерана.

Цели, которые закладывали Штаты, и результат, который они получили – они полностью диаметрально противоположны, и результата никакого в итоге не вышло. Расчет был на то, что противник слабый, привычный для них, и можно на его территории, соответственно, осуществлять любые мероприятия и действия по заложенному плану. Но по факту оказалось, что техника теряется каждый день, РЛС выбиваются, [истребители] F-15 падают, сбиваются. И, естественно, Штаты не рассчитывали на такой ответ. Для них это была достаточно легкая запланированная прогулка заявил Потапов

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не удалось достичь ни одной из поставленных целей в конфликте с Ираном.