США потерпели фиаско при попытке начать сухопутную операцию в Иране

Москва21 апр Вести.Попытки США реализовать сценарий сухопутной операции в Иране завершились неудачей, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, Вашингтон рассматривал возможность ввода войск, однако эти планы не были реализованы.

Я не думаю, что они [США] … решатся на ввод сухопутных войск… Они прощупывали почву для ввода войск в Иран, но потерпели полное фиаско… У них только один ход – продолжение воздушных атак сказал эксперт

Аналитик добавил, что эффективность авиаударов со временем будет снижаться, тогда как издержки США, напротив, возрастут. Ситуация для Вашингтона "будет становиться все хуже и хуже" в политической, экономической и военной сферах, отметил Хеннингсен.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран продолжит вести переговоры с США, иначе Тегеран столкнется с проблемами, которых прежде у него не было. Американский лидер надеется, что Иран заключит выгодную сделку.