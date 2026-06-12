Багаи заявил о спекуляциях вокруг времени и места подписания соглашения с США

МИД Ирана: решение о подписании соглашения между Ираном и США не принято Багаи заявил о спекуляциях вокруг времени и места подписания соглашения с США

Москва12 июн Вести.Окончательное решение о подписании соглашения между Тегераном и Вашингтоном пока не принято, а сообщения о времени и месте заключения сделки являются спекуляциями, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает агентство IRNA.

США пытались навязать Ирану необоснованные требования, однако Тегеран не пойдет на уступки по принципиальным вопросам, отметил Багаи.

Все, что вы слышали до сих пор по этим вопросам, в основном является спекуляциями в СМИ приводит IRNA слова Багаи

США многократно меняли свою позицию за последние несколько месяцев, подчеркнул представитель МИД Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в Европе в ближайшие выходные. На подписание поедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп также сообщил, что власти Ирана одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.