Москва12 июнВести.Окончательное решение о подписании соглашения между Тегераном и Вашингтоном пока не принято, а сообщения о времени и месте заключения сделки являются спекуляциями, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает агентство IRNA.
США пытались навязать Ирану необоснованные требования, однако Тегеран не пойдет на уступки по принципиальным вопросам, отметил Багаи.
Все, что вы слышали до сих пор по этим вопросам, в основном является спекуляциями в СМИприводит IRNA слова Багаи
США многократно меняли свою позицию за последние несколько месяцев, подчеркнул представитель МИД Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в Европе в ближайшие выходные. На подписание поедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Трамп также сообщил, что власти Ирана одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном.