Fars: Иран не одобрил какой-либо текст для соглашения с США

Fars: Иран не утвердил какой-либо текст для соглашения с США Fars: Иран не одобрил какой-либо текст для соглашения с США

Москва11 июн Вести.Иран не утвердил какой-либо текст для соглашения с США, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.

Никакого текста для первоначального соглашения с Соединенными Штатами подтверждено не было говорится в публикации агентства

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будут объявлены время и место подписания сделки с Ираном. Глава Белого дома отметил, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".

Трамп также сообщил, что отменил удары по Ирану после того, как переговоры были "доведены до высшего уровня иранского руководства и одобрены".