Москва17 июнВести.Израильские власти не смогли ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, Израиль обращался к американской стороне с просьбой предоставить документ, однако получил отказ.
Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном, но получил отказговорится в сообщении
Как отмечается в публикации, израильская сторона до сих пор не располагает полной информацией о содержании соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в Швейцарии 19 июня.
Ранее дату подтвердил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что сделка Вашингтона и Тегерана принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку.