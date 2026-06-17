Израиль не получил от США текст меморандума с Ираном N12: США отказались показать Израилю проект соглашения с Ираном

Москва17 июн Вести.Израильские власти не смогли ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, Израиль обращался к американской стороне с просьбой предоставить документ, однако получил отказ.

Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном, но получил отказ говорится в сообщении

Как отмечается в публикации, израильская сторона до сих пор не располагает полной информацией о содержании соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в Швейцарии 19 июня.

Ранее дату подтвердил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что сделка Вашингтона и Тегерана принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку.