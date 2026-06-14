Ynet: в Израиле обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном

Израильские чиновники возмутились связанной с Ираном "подставой" от Трампа Ynet: в Израиле обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном

Москва14 июн Вести.Израильские официальные лица выражают недовольство на фоне возможного подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщил израильский портал Ynet, ссылаясь на высокопоставленных представителей правительства еврейского государства.

Это плохое соглашение. Никто им не доволен. Они (американцы – прим. ред.) понимают, что оно не соответствует нашим интересам и наносит ущерб Израилю заявил изданию на правах анонимности один из чиновников

Другой собеседник назвал Ynet меморандум "провальным документом", добавив, что при его подготовке президент США Дональд Трамп проигнорировал позицию Тель-Авива.

Трамп нас подставил резюмировал чиновник

Накануне, 13 июня, глава Белого дома заявил, что подписание упомянутого соглашения с Ираном запланировано на воскресенье, 14 июня. Ожидается, что церемония пройдет в онлайн-формате.

Иранские официальные лица категорически не согласны с такой спешкой, отметило агентство Fars. В Тегеране подтвердили, что меморандум может быть подписан в ближайшие дни, подчеркнув при этом, что это произойдет "не завтра".

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что проект мирной сделки включает положения, касающиеся судоходства, восстановления экономики страны, разблокировки иранских активов, выплаты компенсаций и взаимного невмешательства во внутренние дела.

12 июня иранские СМИ опубликовали план из 14 пунктов, который Трамп позднее назвал недостоверным. Среди пунктов были упомянуты снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива, отмена санкций и отказ Ирана от разработки ядерного оружия.