Израиль опасается, что США не учтут его интересы при заключении сделки с Ираном CNN: Израиль опасается, что Трамп заключит "плохую сделку" с властями Ирана

Москва13 мая Вести.Власти Израиля опасаются, что президент США Дональд Трамп может подписать с представителями Ирана соглашение, не учитывающее интересов еврейского государства.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, если сделка Вашингтона и Тегерана не изменит состояние иранской ядерной программы и не затронет вопрос о региональных союзниках Исламской Республики, то Тель-Авив посчитает войну против Ирана незавершенной.

Как отметил один из собеседников телеканала, есть подозрение, что Трамп "устанет от переговоров" и заключит в последний момент "любую сделку с уступками" иранской стороне.

Есть реальное опасение, что Трамп достигнет плохой сделки (с Ираном – прим. ред.). Израиль пытается повлиять на это изо всех сил цитирует CNN неназванного израильского чиновника

Тель-Авив осознает, что вопросы о ракетах и ​​региональных союзниках Ирана "вероятно, сняты с повестки дня" американской администрации, поскольку они, по-видимому, не фигурируют в ранних проектах соглашения между сторонами, говорится в публикации.

При этом источник, знакомый с ходом обсуждения, уточнил, что США и Израиль продолжают координировать "потенциальные военные планы" в отношении Ирана, в том числе удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, а также ликвидацию руководства страны, на случай, если переговоры с Исламской Республикой не приведут к нужному результату.

Ранее власти Ирана отправили США через пакистанских посредников список предложений, направленных на урегулирование конфликта. В нем присутствует пункт о прекращении агрессии Израиля в отношении Ливана.

Данный вопрос является камнем преткновения между участниками ближневосточной войны, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что армия еврейского государства не собирается прекращать боевые действия против шиитской военизированной группировки "Хезболла", оперирующей в Ливане и наносящей удары с территории этой страны по израильским землям.