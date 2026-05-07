США считают Иран главной угрозой для них на Ближнем Востоке США: Тегеран - основная угроза американским интересам на Ближнем Востоке

Москва7 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа считает Иран главной угрозой американским интересам на Ближнем Востоке, отмечено в новой стратегии США по противодействию терроризму.

Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана, как напрямую, в виде его ядерного и ракетного потенциала, так и косвенно, в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая "Хезболлу" отмечено в стратегии

Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который охватит все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами.

Трамп заявил, что США готовы ослабить санкционный режим в отношении Ирана в случае урегулирования конфликта. Однако отказ Тегерана от заключения сделки с США повлечет за собой возобновление бомбардировок, подчеркнул Трамп.