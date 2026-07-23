Трамп заявил, что Иран не готов к сделке и США нужно продолжать боевые действия

Трамп: Иран не готов к сделке, США нужно продолжать боевые действия Трамп заявил, что Иран не готов к сделке и США нужно продолжать боевые действия

Москва23 июл Вести.Иран еще не готов к договоренностям с Соединенными Штатами, поэтому Вашингтону нужно продолжать боевые действия против Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то (то есть заключить сделку с США - прим. ред.). Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы сказал он на мероприятии в Вашингтоне

По словам Трампа, у иранской стороны "злые умыслы".

Мы не можем им позволить получить ядерное оружие добавил хозяин Белого дома

Накануне Трамп сообщил, что рассматривает возможность массированного удара по иранской территории. Американский лидер добавил, что удары будут масштабнее, чем прежде.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также выступил с угрозами в сторону Тегерана. Он заявил, что Тель-Авив будет готов к любому развитию событий с Ираном, пригрозив Исламской республике поражением, если та нанесет первый удар.