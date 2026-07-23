Глава МО Израиля Кац заявил о подготовке к любому развитию событий с Ираном

Глава МО Израиля Кац: Тель-Авив готовится к любому развитию событий с Ираном Глава МО Израиля Кац заявил о подготовке к любому развитию событий с Ираном

Москва23 июл Вести.Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив готовится к любому развитию событий с Ираном, а также пригрозил Тегерану поражением, если тот первым нанесет удар. Его слова приводил израильский портал Ynet.

Мы готовимся к любому развитию событий. Если Иран нападет (на Израиль - прим. ред.), то потерпит сокрушительное поражение сказал он

Сообщается, что на фоне эскалации конфликта с Ираном власти ряда городов Израиля приняли решение открыть общественные бомбоубежища.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность массированной атаки на Иран, отметив, что что удары будут масштабнее, чем прежде.