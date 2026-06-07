Иран пообещал ответить с большей силой на любое нападение США и Израиля

КСИР ударит по базам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае атаки на Иран Иран пообещал ответить с большей силой на любое нападение США и Израиля

Москва7 июн Вести.Удар Ирана по Израилю служит лишь предупреждением. Иран готов ударить по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае их атаки на Тегеран, приводит иранское агентство Fars выдержки из заявления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Проведенная 7 июня операция стала лишь предупреждением. В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который затронет все американо-сионистские цели в регионе отмечает КСИР

Воздушно-космические силы (ВКС) КСИР нанесли баллистическими ракетами удар по израильской авиабазе "Рамат Давид".

В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны при помощи баллистических ракет атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия подчеркивает КСИР

По данным агентства Reuters, Тегеран подтвердил свою готовность ответить с большей силой на любое нападение Израиля.

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан. Так Иран отреагировал на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по району Дахия в Бейруте.