Москва7 июнВести.Удар Ирана по Израилю служит лишь предупреждением. Иран готов ударить по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке в случае их атаки на Тегеран, приводит иранское агентство Fars выдержки из заявления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.
Проведенная 7 июня операция стала лишь предупреждением. В случае повторения агрессивных действий последует более масштабный ответ, который затронет все американо-сионистские цели в регионеотмечает КСИР
Воздушно-космические силы (ВКС) КСИР нанесли баллистическими ракетами удар по израильской авиабазе "Рамат Давид".
В ответ на масштабные преступления (израильского) режима на юге Ливана и других районах этой страны при помощи баллистических ракет атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессияподчеркивает КСИР
По данным агентства Reuters, Тегеран подтвердил свою готовность ответить с большей силой на любое нападение Израиля.
Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан. Так Иран отреагировал на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по району Дахия в Бейруте.