КСИР: Иран расширит удары по базам США в регионе в случае агрессии Вашингтона

КСИР расширит удары по базам США в регионе, если Вашингтон продолжит агрессию КСИР: Иран расширит удары по базам США в регионе в случае агрессии Вашингтона

Москва9 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана расширит удары по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Вашингтон снова проявит агрессию, говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim.

Отмечается, что Исламская Республика в ответ на атаку США нанесла удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне.

КСИР предупреждает детоубийственных военных США, что в случае повторения агрессии сокрушительный для них ответ будет расширен на другие американские базы в регионе говорится в заявлении

США вновь нанесли удары по Ирану в ночь на 9 июля. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, американские военные атаковали иранские системы противовоздушной обороны, позиции противокорабельных ракет и прибрежные радары.