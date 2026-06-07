Москва7 июн Вести.Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан, заявил центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия".

Так иранские военные отреагировали на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по району Дахия в Бейруте.

Сионистская армия должна прекратить атаки на южный Ливан и Дахию. В случае расширения ею атак на этот район либо ответа на действия Ирана она столкнется с еще более сокрушительными и вызывающими сожаление ударами, и будут начаты разрушительные атаки против режима и его сторонников