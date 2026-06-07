Ynet: Израиль заявил о готовности нанести "оборонительные" удары по Ливану Израиль готов нанести "оборонительные" удары по Ливану, несмотря на перемирие

Москва7 июн Вести.Израиль не исключает нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на установление режима прекращение огня, сообщает израильский портал Ynet.

Режим прекращения огня означает для Израиля лишь приостановку наступательных операций​​​, отмечает портал.

Мы прекратим проводить наступательные действия и перейдем к оборонительной позиции. Если мы заметим надвигающуюся атаку, мы нанесем удар по этой цели, где бы она ни находилась, включая Бейрут приводит Ynet слова источника

Между тем ливанская армия обязана завершить пилотное разоружение подразделения шиитского движения "Хезболла" в одной из деревень на юге Ливана, отметил источник.

По его словам, это нужно для того, чтобы показать, что ливанская армия контролирует этот район. Если попытка окажется успешной, то программу расширят на другие деревни.

Израиль и Ливан договорились 4 июня перейти к выполнению режима прекращения огня, посредником в переговорах выступили США. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны "Хезболлы", считает Израиль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане после того, как он провел "очень продуктивный" телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь Нетаньяху подчеркнул, что если "Хезболла" не прекратит нападения на Израиль, то Тель-Авив продолжит атаковать "террористические цели в Бейруте".