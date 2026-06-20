Израильской армии приказали прекратить огонь в Ливане Израильским войскам в Ливане приказали прекратить огонь

Москва20 июн Вести.Израильские войска, действующие в Ливане против отрядов шиитского движения "Хезболлах", получили приказ прекратить огонь. Об этом сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

По словам журналистов, приказ отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Распоряжение уже доведено до военных.

Телеканал отмечает, что решение было принято после "координации с представителями США".

Ранее Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут южные районы Ливана, пока их присутствие требуется для обеспечения безопасности северных территорий еврейского государства.

20 июня в центральном штабе военного командования ВС Ирана сообщили, что Тегеран решил вновь закрыть Ормузский пролив в ответ на продолжение ударов Израиля по Ливану.