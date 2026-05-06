Москва6 маяВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал нанести удар по командиру подразделения сил специальных операций "Радван" шиитского движения "Хезболла" в Бейруте.
По словам главы правительства, он сделал этот шаг, чтобы обеспечить безопасность жителей севера Израиля.
Я отдал распоряжение вместе с министром обороны Исраэлем Кацем нанести удар сейчас в Бейруте по командиру подразделения "Радван" террористической организации "Хезболла", чтобы ликвидировать егонаписал Нетаньяху в соцсети X
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "Хезболла" выпустила несколько ракет по позициям израильских военных на юге Ливана.
Официально между Израилем и Ливаном действует режим прекращения огня, однако ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ливану.
"Хезболла" в ответ атакует позиции Израиля в пограничной зоне. При этом ЦАХАЛ постоянно обвиняет шиитское движение в нарушении режима прекращения огня.
Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в конце февраля, когда США и Израиль развязали войну против Ирана. В марте в конфликт на стороне Исламской Республики ступила "Хезболла".