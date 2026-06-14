Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в пригороде Бейрута Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Москва14 июн Вести.Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам организации "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно заявлению израильской стороны, операция была проведена в ответ на обстрел территории еврейского государства со стороны Ливана. Решение о нанесении ударов было принято в соответствии с указаниями Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Армия несла удары по террористическим группировкам "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы со стороны "Хезболла" на израильской территории говорится в заявлении

В израильском руководстве подчеркнули, что страна намерена жестко реагировать на любые атаки против своей территории.

Конфликт в Ливане начался 2 марта, когда "Хезболла" выпустила ракеты по северному Израилю в знак солидарности с Ираном, который тогда подвергся израильским и американским атакам. Израиль начал боевые действия в южном Ливане, в результате которых, по данным ливанского правительства, погибло более 3000 человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Перемирие, заключенное при посредничестве США и объявленное 16 апреля, не смогло остановить конфликт между Израилем и "Хезболлой".

Как сообщает Reuters, вскоре после объявления о прекращении огня Израиль опубликовал карту, на которой была обозначена буферная зона площадью почти 600 квадратных километров, оккупированная наземными войсками, а также список из 57 городов и деревень, жители которых были предупреждены о необходимости эвакуации.

Однако с тех пор, отмечает Reuters, израильские военные нанесли сотни авиаударов по гораздо более обширной территории за пределами оккупированной зоны и издали приказы об эвакуации более чем 100 дополнительных ливанских городов и деревень.