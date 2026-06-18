Нетаньяху заявил, что Израиль не покинет Ливан до устранения всех угроз Нетаньяху: Израиль останется на юге Ливана ради безопасности севера страны

Москва18 июн Вести.Израильские войска не покинут южные районы Ливана, пока их присутствие требуется для обеспечения безопасности северных территорий еврейского государства. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

На церемонии открытия нового туристического маршрута на Западном берегу реки Иордан Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен вернуть процветание северным районам страны.

Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп осудил израильские удары по Бейруту. Он также призывал Тель-Авив прекратить атаки на Ливан на фоне ожидаемой сделки Вашингтона с Тегераном.