Москва14 июнВести.Президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки Вашингтона с Тегераном.
Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны... Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступитьговорится в публикации
Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по южной окраине Бейрута 14 июня. В результате погиб один из военных руководителей шиитской организации "Хезболла".
Именно в этот день, как ожидается, может быть заключено мирное соглашение между США и Ираном.