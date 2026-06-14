Трамп осудил атаку на Бейрут и призвал Израиль прекратить удары по Ливану Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки Вашингтона с Тегераном.

Не должно быть больше атак Израиля нигде в Ливане, но не должно быть и атак другой стороны... Мы очень близки к сделке, которая принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны отступить говорится в публикации

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по южной окраине Бейрута 14 июня. В результате погиб один из военных руководителей шиитской организации "Хезболла".

Именно в этот день, как ожидается, может быть заключено мирное соглашение между США и Ираном.