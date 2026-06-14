Al Hadath: один из командиров "Хезболлы" убит в Бейруте при ударе Израиля

СМИ сообщили о гибели командира "Хезболлы" при ударе Израиля по Бейруту Al Hadath: один из командиров "Хезболлы" убит в Бейруте при ударе Израиля

Москва14 июн Вести.Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по южной окраине Бейрута, в результате которого был ликвидирован один из военных руководителей шиитской организации "Хезболла". Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, авиаудар пришелся по пятиэтажному зданию в районе Гобейри, где располагался штабной офис движения. Имя погибшего командира пока не раскрывается.

Как утверждает Al Hadath, ликвидированный представитель "Хезболлы" отвечал за организацию оперативной связи между формированиями движения на юге и востоке Ливана. Другие подробности не приводятся.

Последний конфликт в Ливане начался 2 марта, когда "Хезболла" выпустила ракеты по северному Израилю в знак солидарности с Ираном, который тогда подвергся израильским и американским атакам. Израиль начал боевые действия в южном Ливане, в результате которых, по данным ливанского правительства, погибло более 3000 человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Перемирие, заключенное при посредничестве США и объявленное 16 апреля, не смогло остановить конфликт.