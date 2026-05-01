ЦАХАЛ сообщает о ликвидации сотен бойцов и объектов "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации сотен бойцов и объектов "Хезболлы" ЦАХАЛ сообщает о ликвидации сотен бойцов и объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Москва1 мая Вести.Израильские войска за последние недели вели боевые действия за контроль над городом Бинт-Джбейль на юге Ливана и уничтожили за это время свыше 200 бойцов движения "Хезболла".

Армия Израиля взяла в кольцо этот город и ведет бои с отрядами ливанского движения "Хезболла".

За время операций войска вывели из строя более 900 объектов террористической инфраструктуры, нашли сотни единиц оружия и уничтожили свыше 200 террористов в ближнем бою и благодаря авиаударам говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале

По мнению иностранных СМИ, захват Бинт-Джбейля может стать значительным достижением для ЦАХАЛ, в то время как израильские власти заявляют о стремлении создать буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности северного Израиля.

Эскалация между Израилем и движением "Хезболла" началась в начале марта. Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а потом объявил о начале наземной операции. После сообщений о прекращении огня между Ираном и США "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако потом боевые действия возобновились.

Послы Ливана и Израиля в США дважды встречались для обсуждения прекращения огня. Но "Хезболла" выступает против прямых переговоров, а ее глава в письменном заявлении в понедельник назвал эти переговоры "унизительной и ненужной уступкой".

По данным ливанских властей, с начала последнего раунда боевых действий между Израилем и "Хезболлой" в результате израильских ударов погибло более 2500 человек, а более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.