Израильский солдат разбил статую Иисуса Христа на юге Ливане

Солдат ЦАХАЛ разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана

Москва19 апр Вести.Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, сообщает информационный портал Lebanon Debate.

Израильский военный разбил голову статуе пророка Иисуса Христа в время рейда на юге Ливана пишет портал

ЦАХАЛ прокомментировал инцидент в ливанском Дибле, заявив, что подобные действия противоречат принципам израильских вооруженных сил, и пообещала провести расследование произошедшего.

Ранее на юге Ливана при обстреле патруля Временных сил ООН погиб миротворец из Франции. Президент страны Джозеф Аун поручил провести расследование инцидента.