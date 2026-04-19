Москва19 апрВести.Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, сообщает информационный портал Lebanon Debate.
ЦАХАЛ прокомментировал инцидент в ливанском Дибле, заявив, что подобные действия противоречат принципам израильских вооруженных сил, и пообещала провести расследование произошедшего.
Ранее на юге Ливана при обстреле патруля Временных сил ООН погиб миротворец из Франции. Президент страны Джозеф Аун поручил провести расследование инцидента.