Москва17 мая Вести.Настоятель Церкви Святого Георгия в Ливане Бутрос Хури в комментарии ИС "Вести" поблагодарил народ России, за оказываемую его соотечественникам поддержку.

Сегодня на службе присутствуете вы, российские журналисты, и это честь для нас. Мы чувствуем поддержку российского народа в это не простое время. Здесь, на севере, мы искренне сопереживаем боль войны, как и жители юга сказал он

Священнослужитель отметил, что на юге страны израильская армия оскверняет священные для христиан святыни.

Это продолжается не сегодня, это продолжается две тысячи лет. То, что они делают это, отображает, что сказано в Евангелии добавил он

Ранее израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в Ливане. В израильском МИД заявили, что такое деяние является позорным и принесли свои извинения.