Русский дом в Ливане проводит мероприятия в честь Дня Победы

Москва9 мая Вести.Русский дом в Ливане проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщил журналист информационной службы "Вести" Станислав Бернвальд.

По его словам, мероприятия проходят, несмотря на сложную обстановку в регионе, и множество граждан России, находящихся в Ливане, пришли, чтобы почтить память своих предков.

Несмотря на эту сложную обстановку, Русский дом в Ливане сегодня проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Великой Победы. Конечно, приходится это делать в укороченном формате. Все это из-за соображений безопасности, потому что израильская авиация наносит не только удары по югу республики, но и по южному пригороду, а также уже бьет по центральной части города Бейрут. Поэтому, конечно, безопасность здесь превыше всего, но, несмотря на это, сегодня огромное количество людей, наших соотечественников, коих здесь очень много – традиционно Ливан и Россия связаны исторически, – [посещают эти мероприятия] сообщил Бернвальд

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы является святым праздником, и поздравил с ним всех россиян.