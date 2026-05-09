Журналист Бернвальд вышел с портретами погибших коллег в День Победы

Журналист Бернвальд в День Победы почтил память погибших на СВО коллег Журналист Бернвальд вышел с портретами погибших коллег в День Победы

Москва9 мая Вести.Журналист информационной службы "Вести" Станислав Бернвальд сообщил, что вышел на мероприятия в Ливане, посвященные Дню Победы, с портретами погибших в зоне специальной военной операции коллег.

Памятные мероприятия были организованы Русским домом в Ливане.

Мы тоже не останемся в стороне. Я вышел с портретами своих коллег, друзей – Бори Максудова, Саши Федорчука, трагически погибших в Донбассе, в Запорожье. Парни, это в память о вас. Всех с праздником, коллеги сказал Бернвальд

Ранее он сообщил, что, несмотря на сложную обстановку в регионе, множество граждан России, находящихся в Ливане, пришли на мероприятия Русского дома, чтобы почтить память своих предков.