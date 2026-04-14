Москва14 апр Вести.В Ливане растет протестные настроения и местные жители выходят в поддержку "Хезболлы", рассказал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

По его словам, Израиль продолжает наносить удары и бомбить юг страны.

В Ливане сейчас нарастает протестная позиция, где люди выходят в поддержку именно "Хезболлы". Движение, которое не хочет максимально какого-то сотрудничества с Израилем. То есть, самое главное условие, либо вы прекращаете боевые действия, либо мы продолжаем воевать. Поэтому пока у Израиля на юге ничего не получается в плане движения вперед, они прям останавливаются. "Хезболла" имеет достаточно жесткую позицию по этому поводу и говорит о том, что пока не прекратит Израиль обстрелы Ливана, ни о каких договоренностях, ни о каких переговорах речи быть не может