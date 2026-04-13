Москва13 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземную операцию на юге Ливана, пытаясь продвинуться вглубь страны, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Ситуация остается напряженной. Юг страны по-прежнему охвачен огнем. То есть израильская армия пытается по земле продвинуться как можно глубже. Получается у них не очень хорошо. "Хезболла" откидывает их к границам. Но тем не менее движение есть отметил корреспондент

По словам Бернвальда, за сутки в Ливане зафиксировано несколько серьезных обстрелов. Одна из израильских атак пришлась на район Туфах, где беспилотник атаковал машину бывшего мэра города. Оба пассажира, в том числе бывший мэр, погибли.

Кроме того, израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи на юге Ливана, сообщил Бернвальд.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в администрации Ливана информировал, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. На 14 апреля в Вашингтоне были запланированы ливано-израильские переговоры.