Al Hadath: США гарантировали, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля

Москва11 апр Вести.Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Это обещание подтвердили Соединенные Штаты Америки, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в администрации Ливана.

На 14 апреля в Вашингтоне запланированы ливано-израильских переговоры.

США дали гарантии, что до вторника, 14 апреля, когда начнутся переговоры, на Бейрут не будет атак заявили в эфире саудовского телеканала

На ливано-израильских переговорах в США будет обсуждаться вывод израильских подразделений с ливанской территории, обмен пленными, установление границ, а также вопрос разоружения движения "Хезболла".

Но сначала надо договориться о прекращении огня, потом обсуждать все остальное добавил источник телеканала

Израильская авиация в середине дня атаковала южные районы Ливана. В ходе авианалета погибли 13 человек. Под ракетно-бомбовые удары попали десять населенных пунктов в окрестностях Тира, Сайды и Набатии. Четыре ливанца погибли в поселке Кфар-Сир, трое были убиты в Зифте, еще трое в Майфадуне и три человека в Тоуле.

Шиитская милиция "Хезболла" провела на юге Ливана две атаки против ЦАХАЛ. Бойцы движения поразили в субботу два танка Меrkava.

Иранские переговорщики, начиная диалог с американскими представителями в Исламабаде, отметили, что режим прекращения огня в Ливане окончательно еще не установлен, поэтому США должны заставить Израиль исполнять взятые на себя обязательства.