Москва11 апрВести.Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Это обещание подтвердили Соединенные Штаты Америки, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в администрации Ливана.
На 14 апреля в Вашингтоне запланированы ливано-израильских переговоры.
США дали гарантии, что до вторника, 14 апреля, когда начнутся переговоры, на Бейрут не будет атакзаявили в эфире саудовского телеканала
На ливано-израильских переговорах в США будет обсуждаться вывод израильских подразделений с ливанской территории, обмен пленными, установление границ, а также вопрос разоружения движения "Хезболла".
Но сначала надо договориться о прекращении огня, потом обсуждать все остальноедобавил источник телеканала
Израильская авиация в середине дня атаковала южные районы Ливана. В ходе авианалета погибли 13 человек. Под ракетно-бомбовые удары попали десять населенных пунктов в окрестностях Тира, Сайды и Набатии. Четыре ливанца погибли в поселке Кфар-Сир, трое были убиты в Зифте, еще трое в Майфадуне и три человека в Тоуле.
Шиитская милиция "Хезболла" провела на юге Ливана две атаки против ЦАХАЛ. Бойцы движения поразили в субботу два танка Меrkava.
Иранские переговорщики, начиная диалог с американскими представителями в Исламабаде, отметили, что режим прекращения огня в Ливане окончательно еще не установлен, поэтому США должны заставить Израиль исполнять взятые на себя обязательства.