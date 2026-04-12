Армия Израиля ударила по Ливану на фоне переговоров США и Ирана

Москва12 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации ракетной установки при ночной атаке на Ливан. В это время в столице Пакистана проходили переговоры американской и иранской сторон.

Сообщается, что ЦАХАЛ ночью обнаружил ливанскую ракетную установку, "развернутую и готовую к запуску снарядов" в сторону еврейского государства.

Вскоре после обнаружения установка была уничтожена …, что позволило предотвратить запуск следует из заявления пресс-службы Армии обороны Израиля

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран выйдет из переговоров с США, если Израиль вновь ударит по Ливану.

Позже ливанские власти и администрация президента США во главе с Дональдом Трампом обратились к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить военные действия в Ливане перед началом прямых переговоров.

После этого США обещали Ливану отсутствие бомбардировок Бейрута до 14 апреля. В этот же день планируется встреча ливанского и израильского послов для обсуждения даты переговоров о прекращении огня между странами.