ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по пусковой установке на юге Ливана

Москва20 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковой установке на юге Ливана. Об этом пресс-служба израильских вооруженных сил сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что удар произошел ночью.

Армия обороны Израиля нанесла удар по заряженной и готовой к стрельбе пусковой установке... на юге Ливана говорится в публикации

Как утверждают в ЦАХАЛ, пусковая установка представляла непосредственную угрозу для израильских военных и жителей Израиля.

Ранее стало известно, что военные армии Израиля взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана.