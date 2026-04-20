Москва20 апрВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пусковой установке на юге Ливана. Об этом пресс-служба израильских вооруженных сил сообщила в своем Telegram-канале.
Уточняется, что удар произошел ночью.
Армия обороны Израиля нанесла удар по заряженной и готовой к стрельбе пусковой установке... на юге Ливанаговорится в публикации
Как утверждают в ЦАХАЛ, пусковая установка представляла непосредственную угрозу для израильских военных и жителей Израиля.
Ранее стало известно, что военные армии Израиля взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана.