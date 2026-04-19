Солдаты израильской армии (ЦАХАЛа) взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана, сообщил источник РИА Новости в Ливане.
Сейчас в Ливане действует десятидневное перемирие.
Армия противника…, нарушая его (перемирие – ред.), минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границыцитирует агентство слова источника
Как заявил источник, в воскресенье ЦАХАЛ подорвал дома на северных окраинах города Бинт-Джбейль и в поселениях Байда и Накура.
По информации источника, солдаты Израиля минируют целые улицы в поселениях.
МИД России ранее поприветствовал начало перемирия в Ливане.