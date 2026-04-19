РИА Новости: армия Израиля взрывает дома в пограничных поселениях на юге Ливана

Москва19 апр Вести.Солдаты израильской армии (ЦАХАЛа) взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана, сообщил источник РИА Новости в Ливане.

Сейчас в Ливане действует десятидневное перемирие.

Армия противника…, нарушая его (перемирие – ред.), минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы цитирует агентство слова источника

Как заявил источник, в воскресенье ЦАХАЛ подорвал дома на северных окраинах города Бинт-Джбейль и в поселениях Байда и Накура.

По информации источника, солдаты Израиля минируют целые улицы в поселениях.

МИД России ранее поприветствовал начало перемирия в Ливане.