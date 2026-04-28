Москва28 апрВести.В южной части Ливана фиксируется несоблюдение режима прекращения огня со стороны Израиля, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд. По его словам, эта часть страны находится под ударами израильской авиации.
[Наблюдается] номинальное прекращение огня, режим прекращения огня, по сути не соблюдается здесь, в Ливане, потому что юг страны по-прежнему под ударом израильской авиациисообщил Бернвальд
По его словам, в ночь на 28 апреля в ряде населенных пунктов было осуществлено минирование и подрыв опустевших жилых домов.
Все та же формула [у Израиля] - оставить Южный Ливан в бетоне и арматуре, что, собственно, и получается. Но вот, несмотря на это, "Хезболла" отвечает. Горят танки "Меркава", горит и техникадобавил он
Ранее журналист Бернвальд показал гуманитарный груз, отправленный из РФ в Ливан.