В Ливане фиксируется несоблюдение Израилем режима прекращения огня Журналист Бернвальд: режим прекращения огня в Ливане лишь номинальный

Москва28 апр Вести.В южной части Ливана фиксируется несоблюдение режима прекращения огня со стороны Израиля, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд. По его словам, эта часть страны находится под ударами израильской авиации.

[Наблюдается] номинальное прекращение огня, режим прекращения огня, по сути не соблюдается здесь, в Ливане, потому что юг страны по-прежнему под ударом израильской авиации сообщил Бернвальд

По его словам, в ночь на 28 апреля в ряде населенных пунктов было осуществлено минирование и подрыв опустевших жилых домов.

Все та же формула [у Израиля] - оставить Южный Ливан в бетоне и арматуре, что, собственно, и получается. Но вот, несмотря на это, "Хезболла" отвечает. Горят танки "Меркава", горит и техника добавил он

Ранее журналист Бернвальд показал гуманитарный груз, отправленный из РФ в Ливан.