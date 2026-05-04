Москва4 маяВести.Режим прекращения огня в Ливане не действует. Его нарушают обе стороны. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
Он добавил, что под обстрелы попадают мирные жители и гражданская инфраструктура.
Первостепенно Израиль атакует по-прежнему юг Ливана, атакует, как они говорят, точечно, хотя под эти точечные удары попадает и жилая инфраструктура, мирные жители страдают. Но только вот с сегодняшнего утра уже погибших пять человек, более десяти раненых. И вот такая картина, к сожалению, каждый день. То есть можно констатировать тот факт, что режим прекращения огня в Ливане не действует. Сегодня в понедельник утром 4 мая израильская армия выпустила срочное предупреждение жителям семи населенных пунктов о том, что им необходимо покинуть свои дома. То есть это вот так называемая желтая зона, которая постоянно перемещается, а и вот именно по этой зоне будет нанесен сегодня удар, как говорит израильская авиациясказал журналист
Ранее Бернвальд заявил, что армия обороны Израиля постоянно наносит удары по машинам, на которых перемещаются сотрудники СМИ в Ливане.