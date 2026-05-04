Москва4 мая Вести.Режим прекращения огня в Ливане не действует. Его нарушают обе стороны. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Он добавил, что под обстрелы попадают мирные жители и гражданская инфраструктура.

Первостепенно Израиль атакует по-прежнему юг Ливана, атакует, как они говорят, точечно, хотя под эти точечные удары попадает и жилая инфраструктура, мирные жители страдают. Но только вот с сегодняшнего утра уже погибших пять человек, более десяти раненых. И вот такая картина, к сожалению, каждый день. То есть можно констатировать тот факт, что режим прекращения огня в Ливане не действует. Сегодня в понедельник утром 4 мая израильская армия выпустила срочное предупреждение жителям семи населенных пунктов о том, что им необходимо покинуть свои дома. То есть это вот так называемая желтая зона, которая постоянно перемещается, а и вот именно по этой зоне будет нанесен сегодня удар, как говорит израильская авиация