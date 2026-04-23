Бернвальд сообщил, кто является первостепенной целью для армии Израиля в Ливане Журналист Бернвальд: корреспонденты в Ливане – первостепенная цель для ЦАХАЛ

Москва23 апр Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постоянно наносит удары по машинам, на которых перемещаются сотрудники СМИ в Ливане. Об этом с места событий сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Такие действия со стороны ЦАХАЛ являются военным преступлением, подчеркнул Бернвальд.

И вот здесь очень важно подчеркнуть о том, что журналисты здесь, в Ливане, как собственно, и на Украине – первостепенная цель. Постоянно бьют по машинам, на которых перемещаются журналисты, и так далее, и так далее, и так далее, что по сути является, конечно же, военным преступлением сообщил он

Ранее сообщалось, что ливанская журналистка Амаль Халиль стала жертвой израильской бомбардировки в поселении Тайри на юге Ливана. Ее тело спасатели отыскали под обломками.