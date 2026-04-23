В Ливане прощаются с журналисткой, погибшей при израильском обстреле Бернвальд: в Ливане прощаются с журналисткой, погибшей во время обстрела

Москва23 апр Вести.Израильские атаки на журналистов в Ливане стали уже обыденностью. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд, работающий на месте событий, комментируя гибель корреспондентки ливанской газеты "Аль-Ахбар" Амаль Аль-Халиль.

Журналист добавил, что Аль-Халиль погибла при целенаправленном обстреле жилого дома.

Наша коллега Амаль Аль-Халиль, сотрудница ливанской газеты "Аль-Ахбар", погибла, и это подтверждено. В эти минуты проходит прощание в одном из населенных пунктов Ливана. Что произошло? Обстрел, целенаправленный обстрел по жилому дому, где находились журналисты рассказал Бернвальд

Он добавил, что Амаль Аль-Халиль была известной журналисткой, которая часто освещала ситуацию в районах проживания шиитского населения и на юге Ливана.

Амаль Аль-Халиль была достаточно известной корреспонденткой здесь, в Ливане. Она очень часто освещала ситуацию и в южном пригороде Бейрута, непосредственно где шиитское население проживает, и в том районе, который постоянно подвергается атакам. Также она бывала часто на юге страны объяснил Бернвальд

Он подчеркнул, что атаки на журналистов в Ливане стали привычным явлением, а незадолго до этого аналогичным образом был убит Али Шуайб.

Атаки на журналистов здесь, в Ливане, стали уже обыденностью. Совсем недавно был убит известный журналист Али Шуайб. Его машину подорвали прямо на трассе. [Это] тоже [была] целенаправленная атака. Его израильская армия в своих комментариях связывала с движением "Хезболла", именно поэтому эта атака якобы и была произведена заявил Бернвальд

Ранее сообщалось, что 28 марта израильский дрон убил журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar Фатиму Фтуни и Али Шуайба. Они погибли в ливанском городе Джеззин, когда в их машину прилетел беспилотник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала погибшую ливанскую журналистку Амаль Халиль новой жертвой информвойны.