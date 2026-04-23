Москва23 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки ливанского издания "Аль-Ахбар" Амаль Халиль, ставшей жертвой авиаудара Израиля.

Как рассказала Захарова в Telegram-канале, взрыв в результате израильской бомбардировки был настолько мощным, что тело журналистки с трудом извлекли из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома.

Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — тяжкое преступление, которому не может быть оправдания подчеркнула дипломат

По словам Захаровой, новая информационная война выглядит как противостояние "пера, микрофона и телекамеры" с одной стороны и "ракет, снарядов и ударных дронов" — с другой. Желание донести правду сталкивается со стремлением задушить ее всеми средствами, добавила она.

Накануне стало известно, что две ливанские журналистки стали жертвами израильского авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана. Спасатели несколько часов пытались добраться до места трагедии – дорога была уничтожена, а район заблокирован израильскими военными. Тело Амаль Халиль нашли под завалами лишь ближе к ночи. Одну из пострадавших удалось эвакуировать.