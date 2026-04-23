Москва23 апрВести.Журналистка Амаль Халиль стала жертвой израильской бомбардировки в поселении Тайри на юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанского военного журналиста Мохамада Зантави.
По данным NNA, две журналистки были ранены при авиаударе израильских военных по дому в поселении Тайри.
Спасатели на протяжении нескольких часов не могли добраться до места прилета снаряда из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи. Вдобавок к этому доступ к пострадавшим сотрудникам СМИ блокировала армия Израиля.
Позднее одну из журналисток удалось эвакуировать. Тело другой - Амаль Халиль - отыскали в результате поисково-спасательной операции, сообщил Зантави агентству.
28 марта стало известно о смерти журналистов телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar Фатима Фтуни и Али Шаэйб в ливанском городе Джеззин. Машину с ними атаковал израильский дрон.