РИА Новости: журналистка Халиль погибла при атаке Израиля на Ливан

Журналистка Амаль Халиль погибла в результате авиаудара Израиля по югу Ливана РИА Новости: журналистка Халиль погибла при атаке Израиля на Ливан

Москва23 апр Вести.Журналистка Амаль Халиль стала жертвой израильской бомбардировки в поселении Тайри на юге Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанского военного журналиста Мохамада Зантави.

По данным NNA, две журналистки были ранены при авиаударе израильских военных по дому в поселении Тайри.

Спасатели на протяжении нескольких часов не могли добраться до места прилета снаряда из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи. Вдобавок к этому доступ к пострадавшим сотрудникам СМИ блокировала армия Израиля.

Позднее одну из журналисток удалось эвакуировать. Тело другой - Амаль Халиль - отыскали в результате поисково-спасательной операции, сообщил Зантави агентству.

28 марта стало известно о смерти журналистов телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar Фатима Фтуни и Али Шаэйб в ливанском городе Джеззин. Машину с ними атаковал израильский дрон.