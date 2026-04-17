Журналист Бернвальд сообщил о назревающей гуманитарной катастрофе в Ливане Журналист "Вестей" Бернвальд: в Ливане назревает гуманитарная катастрофа

Москва17 апр Вести.В Ливане назревает гуманитарная катастрофа из-за нехватки социальной поддержки и медицинской помощи, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Данная ситуация подтверждается заявлениями представителей ООН и властей Ливана.

Назревает действительно гуманитарная катастрофа: не хватает социальной поддержки, не хватает медицинской помощи, а нуждающихся очень и очень много. Об этом говорят и в ООН, и власти Ливана. Как будет разрешаться эта проблема — неизвестно рассказал Бернвальд

Израиль за последние сутки атаковал более 380 целей "Хезболлы" на юге Ливана. ЦАХАЛ целился в пусковые установки, штаб-квартиры и представителей движения.

Ситуацию прокомментировали жители южного Ливана. Они надеются на скорейшее прекращение огня. Пока, несмотря на договоренности, страна снова подверглается ударам Израиля.