Москва17 апрВести.В Ливане назревает гуманитарная катастрофа из-за нехватки социальной поддержки и медицинской помощи, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.
Данная ситуация подтверждается заявлениями представителей ООН и властей Ливана.
Назревает действительно гуманитарная катастрофа: не хватает социальной поддержки, не хватает медицинской помощи, а нуждающихся очень и очень много. Об этом говорят и в ООН, и власти Ливана. Как будет разрешаться эта проблема — неизвестнорассказал Бернвальд
Израиль за последние сутки атаковал более 380 целей "Хезболлы" на юге Ливана. ЦАХАЛ целился в пусковые установки, штаб-квартиры и представителей движения.
Ситуацию прокомментировали жители южного Ливана. Они надеются на скорейшее прекращение огня. Пока, несмотря на договоренности, страна снова подверглается ударам Израиля.