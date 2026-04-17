Москва17 апр Вести.Мэр города Джибшит на юге Ливана Хуссейн Фахс в беседе с ИС "Вести" выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта и прекращение огня.

Режим десятидневного прекращения огня в рамках договоренности Бейрута и Тель-Авива вступил в силу в Ливане 17 апреля.

Мы надеемся, что будет достигнуто реальное прекращение огня и что правительство сможет добиться его при участии посредников. Мы не знаем, насколько они беспристрастны, но надеемся, что они справедливы и что будет достигнуто прекращение огня говорит Фахс

Жители, вынужденные покинуть свои дома в последние недели, говорят, что радость и облегчение от возвращения домой омрачаются масштабом разрушений.

Я была очень рада, что мы смогли быстро вернуться в деревню и что перемирие наступило так внезапно. Мы не ожидали, что это произойдет так скоро. Как вы можете видеть, они уничтожили всю деревню. После последнего предупреждения они создали огненное кольцо и уничтожили Хусайнию. Они разрушили площадь магазина моего отца, это уже второй удар по его магазинам рассказала жительница Джибшита Зайнаб Фахс

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что война на Ближнем Востоке завершится уже в скором времени.