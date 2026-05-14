ЦАХАЛ атаковал 29 населенных пунктов на юге Ливана за последние сутки Журналист Бернвальд: 29 поселений в Ливане были атакованы за последние сутки

Москва14 мая Вести.29 населенных пунктов на юге Ливана были атакованы израильской армией за последние сутки, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

По словам корреспондента, режим прекращения огня не соблюдается ни одной, ни другой стороной конфликта, который перешел в фазу активных боевых действий.

Для того, чтобы было понимание, насколько плотно ведутся боевые действия на юге Ливана, только за последние сутки 29 населенных пунктов на юге были подвергнуты авиационным ударам Израиля. При этом "Хезболла" отвечает, заявляет о том, что провела 17 операций, поразила живую силу и тяжелую технику врага… И самая, наверное, страшная статистика, что с начала так называемого момента прекращения огня в Ливане погибло 23 ребенка, более 50 детей были ранены сказал Бернвальд

В ливанском городе Набатия прошли похороны двух медиков, которые погибли в результате удара ЦАХАЛ. Они пытались оказать помощь пострадавшему, когда их настиг авиационный удар.