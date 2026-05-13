"Они погибли мученической смертью": ЦАХАЛ продолжает атаковать медиков в Ливане В Центре гражданской обороны Ливана рассказали о гибели медиков в Набатии

Москва13 мая Вести.В городе Набатия на юге Ливана в результате израильского удара погибли два медика, которые пытались оказать помощь пострадавшему, рассказал руководитель Центра гражданской обороны Ливана Хусейн Дауд в интервью ИС "Вести".

Мы услышали звук удара, и наши сотрудники направились на площадь ... По прибытии они сообщили, что ракета упала на землю. Через несколько мгновений перед Центром гражданской обороны остановился мотоцикл, и к зданию побежал мужчина. Наши сотрудники бросились ему на помощь. Они подошли к нему, чтобы помочь. Мы были потрясены, когда в них попала вторая ракета. Они погибли мученической смертью рассказал Хусейн Дауд

Восемь человек, включая двоих детей, погибли недалеко от ливанской столицы в результате авиаудара израильской армии.