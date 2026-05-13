Журналист Бернвальд: 8 человек погибли в пригороде Бейрута после удара ЦАХАЛ

Москва13 мая Вести.Восемь человек, включая двоих детей, погибли недалеко от ливанской столицы в результате авиаудара израильской армии, сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

По его словам, конфликт между Израилем и "Хезболлой" снова переходит в стадию активных боевых действий.

Буквально два часа назад израильская авиация нанесла два удара по автомобилям на трассе в районе Джия. Это в 25 км от Бейрута. Восемь человек, включая двоих детей, погибли. Это гражданские люди. Там сильнейший пожар начался. По неподтвержденной информации, есть еще и раненые сообщил Бернвальд

ЦАХАЛ заявил, что за минувшие сутки провел более 40 операций против движения "Хезболла" на юге Ливана. Среди целей были склады вооружения, здания, которые якобы использовали боевики.

7 мая Минздрав Ливана сообщил, что общее количество жертв в результате агрессии Израиля составило 2712 человек.