Москва1 мая Вести.Общее количество человек, погибших в Ливане со 2 марта в результате ударов со стороны Израиля, составляет 2 618. Такую информацию обнародовал ливанский минздрав в соцсети Х.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2 618, раненых - 8 094 сказано в посте

Уточняется, что за день при ударах Израиля по южным районам Ливана погибли как минимум 32 человека, еще 74 человека пострадали.

Несмотря на то, что еще с 17 апреля действует режим прекращения огня, в минздраве Ливана ожидают, что количество погибших и раненых в ближайшие часы только возрастет, так как еврейское государство продолжает атаковать населенные пункты, связанные с ливанским движением "Хезболла".

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В марте Израиль стало атаковать движение "Хезболла", и еврейское государство начало операцию против Ливана.