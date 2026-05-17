Москва17 маяВести.В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана за сутки по меньшей мере 37 человек погибли, еще 222 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав республики.
Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2988, раненых - 9210указывается в сводке ведомства, опубликованной в социальной сети X
Ранее в Госдепе США заявили, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном пролонгируют еще на 45 дней. По информации представителя Госдепа Томми Пиготта, США перезапустит политический трек переговоров 2 и 3 июня.