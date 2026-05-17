Более 2,9 тысячи человек погибли в результате израильских ударов по Ливану

Москва17 мая Вести.В результате ударов ВВС Израиля по территории Ливана за сутки по меньшей мере 37 человек погибли, еще 222 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав республики.

Общее число убитых граждан с начала военной эскалации 2 марта достигло 2988, раненых - 9210 указывается в сводке ведомства, опубликованной в социальной сети X

Ранее в Госдепе США заявили, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном пролонгируют еще на 45 дней. По информации представителя Госдепа Томми Пиготта, США перезапустит политический трек переговоров 2 и 3 июня.