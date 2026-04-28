Москва28 апрВести.Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 2 534 человек, ранены 7 863 ливанца, следует из заявления министерства здравоохранения республики.
Израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. Шиитская организация "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 апреля, четыре человека погибли и более 50 ранены при ударах Израиля по югу Ливана.