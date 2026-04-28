Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта превысило 2,5 тыс человек

Жертвами израильских ударов по Ливану с начала марта стали 2 534 человека Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта превысило 2,5 тыс человек

Москва28 апр Вести.Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 2 534 человек, ранены 7 863 ливанца, следует из заявления министерства здравоохранения республики.

Израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. Шиитская организация "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 апреля, четыре человека погибли и более 50 ранены при ударах Израиля по югу Ливана.