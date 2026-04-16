Москва16 апрВести.Израильские ВВС и артиллерия нанесли удары по 15 поселениям на юге Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Вражеская авиация нанесла удары по поселению Джувея на юге Ливана, беспилотник ударил по мотоциклисту в городе Тиротмечает NNA
Ливанское движения "Хезболла" заявило о третьем за последние сутки ракетном ударе по израильскому городу Кирьят-Шмона, а также о проведении более 30 боевых операций против армии Израиля.
Ожесточенные бои продолжились 15 апреля в ливанских пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям.
Израильские военные пытаются вертолетами эвакуировать раненых в Бинт-Джбейль после того, как группа [израильских] военных попала в засаду сопротивленияприводит РИА Новости слова источника
Между тем замглавы политического совета "Хезболлы" Махмуд Комати заявил в интервью телеканалу Al-Jadeed, что движение согласно на прекращение огня при условии полного соблюдения Израилем этого режима.