Израиль ударил по 11 поселениям на юге Ливана за 10 минут до прекращения огня

Москва17 апр Вести.Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 11 поселениям на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня сроком на десять дней, начиная с 00​​​.00 17 апреля.

Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани уточняет Al-Mayadeen

Израиль с интервалом в несколько минут нанес удары еще по шести ливанским поселениям.

По сведениям Al-Mayadeen, ливанское движение "Хезболла" выпустило несколько ракет в направлении Израиля менее чем за пять минут до начала прекращения огня.

В последние часы до перемирия "Хезболла" наносила удары по объектам армии Израиля в пограничной зоне и городе Бинт-Джбейль.