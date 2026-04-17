Москва17 апрВести.Армия Ливана разместила в соцсети X заявление с призывом к жителям не возвращаться в южные поселения страны из-за случаев нарушения Израилем режима прекращения огня.
Командование армии Ливана следит за развитием событий и принимает меры для обеспечения безопасности гражданского населения.
Командование армии вновь призывает жителей повременить с возвращением в южные города и села из-за ряда нарушений соглашения [о прекращении огня]подчеркивают военные
Десятидневный режим прекращения огня в Ливане вступил в силу в 00:00 17 апреля.
Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль нанес удары по поселениям на юге Ливана, несмотря на перемирие.