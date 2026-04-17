Ливан подтвердил факты нарушения Израилем режима прекращения огня Ливанская армия заявила о нарушениях перемирия со стороны Израиля

Москва17 апр Вести.Армия Ливана разместила в соцсети X заявление с призывом к жителям не возвращаться в южные поселения страны из-за случаев нарушения Израилем режима прекращения огня.

Командование армии Ливана следит за развитием событий и принимает меры для обеспечения безопасности гражданского населения.

Командование армии вновь призывает жителей повременить с возвращением в южные города и села из-за ряда нарушений соглашения [о прекращении огня] подчеркивают военные

Десятидневный режим прекращения огня в Ливане вступил в силу в 00:00 17 апреля.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль нанес удары по поселениям на юге Ливана, несмотря на перемирие.