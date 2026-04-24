Движение "Хезболла" нанесло удар по поселению Штула на севере Израиля "Хезболла" сообщила об ударе по населенному пункту Штула на севере Израиля

Москва24 апр Вести.Ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло удар по населенному пункту Штула на севере Израиля в ответ на нарушение перемирия с израильской стороны, сообщает движение в своем Telegram-канале.

В ответ на нарушение Израилем режима прекращения огня и обстрел населенного пункта Ятер на юге Ливана бойцы сопротивления обстреляли поселение Штула с помощью ракет отмечает "Хезболла"

Кроме того, сторонники "Хезболлы" нанесли артиллерийские удары по позициям израильских военных в городе Бинт-Джебейль на юге Ливана.

Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном еще на три недели. Это произошло после "исторической" встречи представителей обеих стран в Белом доме, подчеркнул Трамп.

Десятидневное прекращение огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля.