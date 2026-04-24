Москва24 апрВести.Ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло удар по населенному пункту Штула на севере Израиля в ответ на нарушение перемирия с израильской стороны, сообщает движение в своем Telegram-канале.
В ответ на нарушение Израилем режима прекращения огня и обстрел населенного пункта Ятер на юге Ливана бойцы сопротивления обстреляли поселение Штула с помощью ракетотмечает "Хезболла"
Кроме того, сторонники "Хезболлы" нанесли артиллерийские удары по позициям израильских военных в городе Бинт-Джебейль на юге Ливана.
Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном еще на три недели. Это произошло после "исторической" встречи представителей обеих стран в Белом доме, подчеркнул Трамп.
Десятидневное прекращение огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля.